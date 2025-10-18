Росія атакувала Україну сотнями дронів і ракетами. Скільки збила ППО

Новини

Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 18 жовтня російська армія запустила по Україні 164 ударні БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів, а також три керовані зенітні ракети С-300.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони атакували з таких напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ. Ракети ворог запускав з Курської області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 136 ворожих БпЛА на півночі, півдні, сході та центрі країни.

У 12 місцях влучили 27 ударних БпЛА, у чотирьох впали уламки.