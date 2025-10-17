У Латвії відкрили кримінальне провадження проти латвійського громадянина, який у Швейцарії погрожував україномовній сімʼї

Новини

Скриншот з відео

Латвійська Служба державної безпеки 17 жовтня розпочала кримінальне провадження проти громадянина Латвії, який у поїзді у Швейцарії словесно напав на українську сім’ю.

Про це йдеться на сайті відомства.

Кримінальне провадження розпочали за дії, які мали на меті розпалити національну та етнічну ворожнечу й розбрат щодо українців. Ці дії повʼязані з насильством і погрозами.

Що передувало

Інцидент стався 13 жовтня в потязі, який прямував з громади Інтерлакен до міста Шпіц. Чоловік російською мовою погрожував родині в поїзді, коли почув, що вони спілкуються українською. Він погрожував їм смертю і питав у батька, чому той «не в окопі».

Коли дружина почала знімати на телефон, російськомовний чоловік вихопив у неї телефон із рук. Батько сімʼї відштовхнув нападника, щоб перевести дружину та однорічну дитину в інший вагон. Пасажири викликали поліцію.

Відео інциденту поширилося в мережі. Пізніше виявилося, що чоловік є громадянином Латвії та має дозвіл на проживання у Швейцарії. Його супутниця — українка, яка оформила у Швейцарії статус біженки.