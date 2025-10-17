Новини

Сили оборони України атакували військові цілі та обʼєкти пально-енергетичної інфраструктури РФ у Криму.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

У ніч проти 17 жовтня підрозділи Сил оборони атакували нафтобазу в селищі Гвардійське і влучили в один з резервуарів. На підприємстві спалахнула пожежа.

Також вдарили по «федеральній державній казенній установі Комбінат «Гвардійський» Росрезерву, що в селі Кар’єрне Сакського району.

Сили оборони атакували й склад пально-мастильних матеріалів російських військ у Джанкої та радіолокаційну станцію «Небо-У» в Євпаторії.

Наслідки атак уточнюють.