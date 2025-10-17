Очільник Миколаївської ОВА: Росія вперше атакувала Миколаїв керованими авіабомбами
- Автор:
- Юлія Завадська
Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»
Російська армія вперше атакувала Миколаїв двома керованими авіабомбами (КАБ).
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім 17 жовтня в ефірі телемарафону.
«Це перший раз з початку війни, коли околиці міста були атаковані керованими авіабомбами», — зазначив Кім.
За його словами, тип бомб наразі встановлюють.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що близько 12:00 Росія атакувала місто з літака Су-34 з акваторії Чорного моря. Минулося без постраждалих.