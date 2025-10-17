Єврокомісія: Путіну не заборонений вʼїзд у ЄС. Він може приїхати до Будапешту

Новини

Санкції Європейського Союзу проти РФ не забороняють Путіну вʼїзд на територію ЄС.

Про це під час брифінгу заявили речники Єврокомісії Аніта Гіппер і Олоф Гілл.

Вони заявили, що попри заборону російським літакам на використання повітряного простору ЄС, кожна країна може самостійно розглядати питання «певних відхилень». Тож рішення, чи дозволяти літаку Путіну використати повітряний простір, залишається за національними урядами.

Речники додали, що приліт Путіна до Угорщини не вплине на плани безпекової співпраці країн ЄС і підтримки України.