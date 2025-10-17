Meta припинить підтримку застосунку Messenger для Windows і macOS

Новини

Компанія Meta з 15 грудня припинить підтримку ПК-версії Messenger для Windows і macOS. Після цього користувачі зможуть спілкуватися лише через вебверсії Facebook або Messenger.

Про це компанія повідомила на сторінці підтримки Facebook.

Усі користувачі отримають сповіщення про закриття, а після цієї дати доступ до програми буде заблоковано. Причину такого рішення в Meta не називають.

Щоб не втратити історію листування, користувачам радять увімкнути функцію захищеного зберігання повідомлень і встановити PIN-код у налаштуваннях конфіденційності Messenger. Щоб переконатися, що ваші чати будуть архівовані, необхідно:

натиснути на значок шестерні біля зображенням свого профілю;

натиснути «Конфіденційність і безпека», а потім «Чати, захищені наскрізним шифруванням»;

натиснути «Сховище повідомлень» і переконатися, що опція «Увімкнути безпечне сховище» увімкнена.

У 2014 році Meta офіційно відокремила Messenger від Facebook, щоб створити окремий месенджер. Пізніше компанія спробувала обʼєднати Messenger та Instagram Direct Messaging в одну комунікаційну платформу, але у 2023 році відмовилася від цієї ідеї.