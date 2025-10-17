Помер гітарист і співзасновник рок-гурту Kiss Ейс Фрейлі

Новини

У віці 74 років помер гітарист і співзасновник рок-гурту Kiss Пол Деніел «Ейс» Фрейлі.

Про це повідомили ABC та Variety з посиланням на заяву родини Фрейлі.

Як зазначає Variety, Фрейлі помер від травм, отриманих під час падіння минулого місяця. Кілька тижнів тому він скасував решту своїх турів на 2025 рік «через деякі постійні проблеми зі здоровʼям».

Фрейлі став співзасновником гурту Kiss разом із Полом Стенлі, Джином Сіммонсом і Пітером Кріссом у Нью-Йорку в 1973 році. Він був першим соло-гітаристом гурту, іноді вокалістом. У гурті був відомий своїм образом Spaceman.

У 1982 році Фрейлі покинув гурт і почав сольну карʼєру. Він приєднався для турне групи в 1996 році і залишався в ній до 2002 року.

Kiss — один з найуспішніших гуртів в історії рок-музики. Вони продали 75 мільйонів записів в усьому світі. 10 квітня 2014 року оригінальний склад гурту внесли до Залу слави рок-н-роллу.