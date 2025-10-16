Російські силовики затримали чотирьох жінок у Криму. У МЗС України назвали це хвилею репресій проти кримських татар

Новини

Getty Images / «Бабель»

Зранку 15 жовтня співробітники російських окупаційних силових органів провели масові обшуки в домівках кримських татар у Криму — вони затримали чотирьох жінок. У Міністерстві закордонних справ України 16 жовтня це назвали черговою хвилею репресій проти кримськотатарського народу.

Жінок затримували в різних районах тимчасово окупованого півострова. За даними «Крим.Реалії», серед затриманих:

Есма Німетулаєва — дружина політв’язня Ремзі Німетулаєва, мати п’ятьох дітей, кондитерка;

Насіба Саїдова — студентка педагогічного коледжу та вихователька дитячого садка;

Ельвіра Алієва — студентка четвертого курсу за спеціальністю «Менеджмент». Працювала касиркою в пекарні в Сімферополі.

Февзіє Османова. Вона працює в магазині.

Затриманим жінкам російські силовики закидають звинувачення за статтею про участь та організацію діяльності ісламської політичної партії «Хізб ут-Тахрір» у Криму.

Ці переслідування грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Четвертої Женевської конвенції, та основоположні права людини.

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту, правозахисні організації та медіа приділити особливу увагу цим обшукам і арештам. А ще вимагати звільнення цих жінок та всіх незаконно утримуваних громадян України.