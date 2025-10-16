Windows 11 випустила наймасштабніше в історії оновлення. Тепер система повністю працюватиме на основі ШІ

Новини

Bloomberg/Getty Images

Microsoft представила найпотужніше оновлення штучного інтелекту у Windows 11. Воно стосується вбудованого ШІ-помічника Copilot.

Про це повідомляє Reuters.

Тепер Copilot можна викликати голосом, сказавши «Hey Copilot». Асистент слухає команди, може відкривати програми, змінювати налаштування, відповідати на запитання або пояснювати, як щось зробити.

Ще одне нововведення — Copilot Vision. Ця функція дозволяє штучному інтелекту «бачити» те, що відображається на екрані, і допомагати з цим. Якщо відкрито документ чи вебсторінку, Copilot може пояснити її зміст.

Також Microsoft тестує можливість спілкуватися з Vision через текст, а не лише голосом. Поки що це доступно лише учасникам програми Windows Insiders — користувачам, які першими пробують нові функції.

Ще одне важливе оновлення — режим Copilot Actions. Тепер Copilot може виконувати реальні завдання: наприклад, забронювати столик у ресторані, замовити продукти чи нагадати про зустріч. Microsoft підкреслює, що помічник має доступ лише до тих даних, на які дає дозвіл користувач.

Для геймерів з’явилася версія Gaming Copilot — помічник для Xbox, який під час гри може давати підказки, рекомендації та допомагати знаходити рішення в реальному часі.

Завдяки цим оновленням Microsoft прагне зміцнити свої позиції в змаганні з Google та Meta, які також активно розвивають власних AI-помічників.