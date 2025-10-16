Італійські видавці звинуватили Google у «вбивстві трафіку» через нову функцію із ШІ. Вимагають розслідування
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Італійські видавці вимагають розслідувати функції Google AI Overviews. Вони кажуть, що функція пошуковика, яка генерує підсумки за допомогою штучного інтелекту, є «вбивцею трафіку» та загрожує їхньому існуванню.
Про це пише The Guardian.
AI Overviews — це функція, яка показує користувачам коротке зведення результатів пошуку, тож їм не потрібно переходити на оригінальні сайти. Саме тому європейські медіа вважають її однією з головних загроз. В Італії ця функція зʼявилася в березні.
FIEG — Італійська федерація газетних видавців — вже подала офіційну скаргу до національного органу, який контролює сферу комунікацій (Agcom).
Федерація також занепокоїлася новою функцією AI Mode — вона бере інформацію з різних сайтів і подає її у вигляді чат-бота. На думку газетних видавців, сервіси Google порушують Закон про цифрові послуги та шкодять італійським користувачам, споживачам і бізнесу.
«Його [Google] продукти не лише безпосередньо конкурують із контентом, створеним видавцями, а й зменшують їхню видимість і впізнаваність, а отже — й рекламні доходи», — кажуть у федерації.
Там додали, що це підвищує ризики непрозорості й поширення дезінформації в демократичному суспільстві
Подібні скарги вже подавали й в інших країнах Європейського Союзу. Під керівництвом Європейської асоціації видавців газет (ENPA) вони хочуть, щоб Єврокомісія почала розслідування проти Google за правилами Закону ЄС про цифрові послуги.
- У липні цього року британська аналітична компанія Authoritas опублікувала дослідження, яке показало, що після запуску Google AI Overviews минулого року кількість переходів на сайти зменшилася до 80%. Ці дані подали адо нтимонопольного органу Великої Британії як частину скарги щодо впливу функції на конкуренцію. Дослідники також зазначили, що посилання на YouTube — який належить Alphabet, материнській компанії Google — стали помітнішими порівняно зі звичайною системою результатів пошуку.
- В іншому дослідженні, яке провів американський аналітичний центр Pew Research Center, також йшлося про значне падіння переходів із Google через AI Overviews: користувачі натискали на посилання під підсумком, створеним ШІ, лише один раз зі ста.
- Google назвала ці дослідження неточними та заявила, що вони базуються на помилковій методології.