Італійські видавці звинуватили Google у «вбивстві трафіку» через нову функцію із ШІ. Вимагають розслідування

Новини

Getty Images / «Бабель»

Італійські видавці вимагають розслідувати функції Google AI Overviews. Вони кажуть, що функція пошуковика, яка генерує підсумки за допомогою штучного інтелекту, є «вбивцею трафіку» та загрожує їхньому існуванню.

Про це пише The Guardian.

AI Overviews — це функція, яка показує користувачам коротке зведення результатів пошуку, тож їм не потрібно переходити на оригінальні сайти. Саме тому європейські медіа вважають її однією з головних загроз. В Італії ця функція зʼявилася в березні.

FIEG — Італійська федерація газетних видавців — вже подала офіційну скаргу до національного органу, який контролює сферу комунікацій (Agcom).

Федерація також занепокоїлася новою функцією AI Mode — вона бере інформацію з різних сайтів і подає її у вигляді чат-бота. На думку газетних видавців, сервіси Google порушують Закон про цифрові послуги та шкодять італійським користувачам, споживачам і бізнесу.

«Його [Google] продукти не лише безпосередньо конкурують із контентом, створеним видавцями, а й зменшують їхню видимість і впізнаваність, а отже — й рекламні доходи», — кажуть у федерації.

Там додали, що це підвищує ризики непрозорості й поширення дезінформації в демократичному суспільстві

Подібні скарги вже подавали й в інших країнах Європейського Союзу. Під керівництвом Європейської асоціації видавців газет (ENPA) вони хочуть, щоб Єврокомісія почала розслідування проти Google за правилами Закону ЄС про цифрові послуги.