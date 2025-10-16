Катастрофа підводного човна, який прямував до уламків «Титаніка»: слідчі зʼясували причини вибуху, коли загинуло п’ятеро людей

Новини

Американські слідчі з’ясували, що смертельний вибух на підводному човні Titan у червні 2023 року стався через технічну несправність і недоліки в конструкції.

Про це повідомляє The Guardian.

Компанія OceanGate не провела належного тестування човна перед рейсом, який прямував до уламків «Титаніку», унаслідок чого жертвами вибуху стали генеральний директор компанії Стоктон Раш, французький дослідник Поль-Анрі Наржеоле, британський мандрівник Гаміш Хардінг і двоє членів пакистанської родини — Шахзада Давуд і його син Сулеман Давуд.

Звіт Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB) стверджує, що в композитному резервуарі човна виявили дефект. Компанія також ігнорувала попередження техніків і мала «критично недосконалу» культуру безпеки.

Регулятори зазначили, що чинні норми для приватних глибоководних апаратів недостатні, і рекомендували посилити контроль та створити експертну групу для перевірки підводних човнів.

Про смертельний рейс Titan стало відомо, зокрема, через міжнародний розголос і документальний фільм Netflix.