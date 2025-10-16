У Швейцарії російськомовний чоловік накинувся з погрозами на україномовну сімʼю. МЗС вимагає розслідувати інцидент

Новини

Скриншот з відео

У Швейцарії чоловік російською мовою погрожував родині в поїзді, коли почув, що вони спілкуються українською.

Про це пише видання 20Minuten.

Інцидент стався 13 жовтня в потязі, який прямував з громади Інтерлакен до міста Шпіц. За словами членів сімʼї, чоловіка спровокувало те, що вони говорили українською.

Він погрожував їм смертю й питав у батька, чому той «не в окопі».

Коли дружина почала знімати на телефон, російськомовний чоловік вихопив у неї телефон із рук. Батько сім’ї відштовхнув нападника, щоб перевести дружину та однорічну дитину в інший вагон. Пасажири викликали поліцію.

Відео інциденту поширилося в мережі. Звідти стало відомо, що агресивний чоловік є громадянином Латвії та має дозвіл на проживання у Швейцарії типу B. Його супутниця — українка зі статусом S. Ймовірно, вони проживають у місті Берн.

Пізніше речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував інцидент і назвав його «жахливим». Він заявив, що Україна звернулася до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати цей випадок і притягнути винних до відповідальності.