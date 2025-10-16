Українського підлітка вбили в центрі для неповнолітніх біженців у Дубліні. Що відомо

Новини

У центрі розміщення неповнолітніх шукачів притулку на півночі Дубліну (Ірландія) вбили 17-річного підлітка з України.

Про це повідомили пресслужба ірландської поліції, RTE та The Irish Times.

Інцидент стався 15 жовтня близько 11:00 у квартирі на другому поверсі комплексу Grattan Wood. Поліцію на місце події викликали після сварки між двома підлітками. Один з них, українець, отримав численні ножові поранення голови, рук і верхньої частини тіла. Попри надану допомогу він помер на місці.

Офіційно ім’я загиблого не розкривають, але низка ірландських медіа пишуть, що це Вадим Давиденко.

Іншого 17-річного підлітка затримали на місці, але згодом доставили до лікарні через поранення. Також постраждала жінка-доглядальниця комплексу, яка намагалась зупинити бійку.

Житловий комплекс, де стався напад, належить Tusla — державному агентству, яке відповідає за захист прав дітей, надання послуг з догляду та підтримку сімей. Агентство підтвердило, що квартира є частиною житлового блоку, де надається цілодобовий догляд шукачам міжнародного захисту, які перебувають окремо від батьків.

На ситуацію зреагував прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, висловивши співчуття родині загиблого українця.

«Бабель» поговорив з українським біженцем в Ірландії Андрієм Василенком, який раніше проживав у схожому центрі Tusla. Він розповів, що неповнолітні в Ірландії не можуть орендувати квартиру чи поселитися в звичайний центр для дорослих, ними опікується Tusla.

«Загалом у Дубліні три центри для українських підлітків, зараз будується четвертий. У цих центрах розміщують українців і біженців із Близького Сходу, але в різних приміщеннях. Коли я приїхав, мене на одну ніч поселили в кімнату з вихідцями з Близького Сходу, але зазвичай українців заселяють окремо. У Tusla є ієрархія: керівники допомагають з документами, є старший опікун центру та особистий опікун для кожного підлітка. Для вихідців з Близького Сходу особистих опікунів не було», — розповів він.

Андрій також поскаржився на випадки крадіжок речей у центрі: «Ми просили ключ від кімнати, бо його не мали, але отримали лише через три тижні. Працівники не втручалися, бо не могли довести провину конкретної людини й не мали права перевіряти її речі без дозволу».

Автор: Владислав Пятін-Пономаренко