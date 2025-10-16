Сили оборони звільнили майже 183 км² території на Покровському напрямку

Новини

Генеральний штаб ЗСУ / Telegram

Контрнаступальні дії Сил оборони на Донеччині тривають. Українські війська вже звільнили 182,8 км² території Покровського району, ще 230,1 км² — зачистили від ДРГ противника.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Сили оборони проводять стабілізаційні та контрдиверсійні заходи, зокрема на території міста Покровськ та на його околицях, а також заходи активної оборони.

Загалом протягом операції, що триває з 21 серпня 2025 року, Сили оборони знешкодили щонайменше 13 945 російських окупантів: 8 402 з них загинули, 5 419 — поранені, 124 — полонені.

Також ворог втратив 1 289 одиниць озброєння і військової техніки, серед них 32 танки, 101 ББМ, 154 артсистеми, 5 РСЗВ, 435 одиниць автотранспорту, 562 одиниці мототехніки, а також понад 4 тисячі БпЛА.