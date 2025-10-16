Трамп замість «Казки». У Чернігові перейменують сквер на честь президента США

Новини

Один з міських скверів у Чернігові перейменовують на честь президента США Дональда Трампа.

Про це пише «Суспільне Чернігів».

Це рішення підтримали 22 депутати на 46-й позачерговій сесії Чернігівської міськради 16 жовтня. Під перейменування потрапив сквер «Казка» у мікрорайоні Шерстянка.

Пропозицію щодо перейменування внесла голова фракції «Європейська Солідарність» Марина Семененко.

На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала пояснювальну записку до цього рішення. У тексті йдеться, що сквер перейменували «з метою вшанування видатних політичних лідерів сучасності, а також привернення міжнародної уваги до відбудови міста-героя Чернігова».

«Мешканці Чернігова висловлюють щиру надію, що в період нових міжнародних викликів саме Дональду Трампу вдасться докласти зусиль для припинення чергової великої війни та досягнення стійкого миру. Ми віримо, що саме за це він може заслужено стати лауреатом Нобелівська премія миру», — додається у записці.

Семененко зазначила, що наступним кроком стане звернення до президента США та його сім’ї із запрошенням до Чернігова в гості.