AP: Десятки журналістів у США покинули Пентагон через нові обмеження уряду для медіа

Alex Wong / Staff

Десятки журналістів провідних медіа США, що висвітлюють питання оборони та армії, 15 жовтня залишили Пентагон. Їх позбавили акредитації за відмову погодитися з новими правилами уряду.

Про це повідомляє Associated Press.

Нова політика для медіа, запроваджена міністром оборони США Пітом Гегсетом, передбачає можливість відсторонення журналістів від роботи, якщо вони оприлюднять матеріали без його схвалення.

Керівництво країни назвало нові правила «здоровим глуздом», що мають допомогти регулювати «надто нав’язливі» дії преси. Проте самі журналісти розцінили документ як загрозу свободі слова.

Як пише АР, близько 40–50 репортерів одночасно покинули будівлю о 16:00, здавши перепустки та виносячи особисті речі з робочих місць.

«Це сумно, але я пишаюся тим, що ми трималися разом», — сказала репортерка The Atlantic Ненсі Юсеф, яка працювала в Пентагоні з 2007 року.

Поки не зрозуміло, який практичний ефект матимуть нові правила, але редакції пообіцяли продовжувати активно висвітлювати діяльність військових, навіть якщо вже не зсередини будівлі.

Президент Дональд Трамп підтримав нові правила Гегсета. Він назвав пресу «нечесною» та «дуже деструктивною».

Репортерка The Atlantic зазначила, що не бачить сенсу підписувати документ, який забороняє журналістам звертатися до військових по інформацію: «Погодитися не шукати інформацію — означає погодитися не бути журналістом. А наша мета саме в тому, щоб цю інформацію шукати».

Що передувало

Журналісти Пентагону мали доступ до будівлі Міноборони протягом десятиліть, однак міністр оборони Піт Гегсет обмежив цей привілей за вісім місяців після свого призначення. Наприкінці січня у приміщеннях Пентагону прибрали робочі місця чотирьох видань — The New York Times, NBC News, Politico та National Public Radio, хоча їхнім журналістам досі дозволено працювати в його будівлі.

У травні меморандум Гегсета заборонив журналістам перебувати в ключових зонах, зокрема біля кабінету міністра, без офіційного супроводу. На той час рада Асоціації преси Пентагону заявила, що цей крок «виглядає як прямий напад на свободу преси та право американців знати, чим займається їхня армія».

У вересні медіа писали, що Пентагон зобовʼязав акредитованих кореспондентів погоджувати публікацію будь-якої отриманої у відомстві інформації.

Міністерство оборони США 6 жовтня послабило та уточнило свої нові обмеження щодо доступу преси до Пентагону. Цьому передували два тижні переговорів з національними новинними організаціями.