Netflix і Spotify оголосили про спільний запуск відеоподкастів

Getty Images

Netflix і Spotify оголосили про масштабну угоду, у межах якої найпопулярніші подкасти мережі The Ringer отримають відеоверсії, доступні на обох платформах.

Про це йдеться на сайті Netflix.

До пакета ввійшли спортивні шоу The Ringer NFL Show, The Ringer NBA Show, The Ringer Fantasy Football Show, The Ringer F1 Show та інші, культурні та попкультурні подкасти The Rewatchables, Dissect, The Big Picture, кулінарні — The Dave Chang Show і Recipe Club, а також справжні кримінальні хіти Conspiracy Theories і Serial Killers.

Премʼєра відеоподкастів відбудеться у США на початку 2026 року, після чого проєкт розшириться на інші країни.

Віцепрезидент і керівник подкастів на Spotify Роман Васенмюллер назвав партнерство «новим етапом у розвитку індустрії».

«Разом із Netflix ми відкриваємо нові можливості для творців, допомагаємо їм знайти ширшу аудиторію та даємо фанатам по всьому світу шанс відкривати улюблені історії у відеоформаті», — зазначив він.