Служба безпеки України затримала ексохоронця російської катівні в Херсоні
- Ірина Перепечко
Служба безпеки України затримала ексохоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. Його підозрюють у колабораційній діяльності.
Про це повідомляє СБУ.
За версією слідства, йдеться про місцевого різноробочого, який влітку 2022 року вступив до так званого «управління виконання покарань», яке росіяни облаштували в будівлі захопленого СІЗО Херсона.
Там його призначили «молодшим інспектором», видали зброю, посвідчення та формений одяг російського зразка. Чоловік охороняв камери окупаційної в’язниці, до якої рашисти звозили учасників руху опору в регіоні.
Людей, яких тримали у катівні, піддавали тортурам, намагаючись «вибити» з них адреси перебування інших українських патріотів.
Після того як українські військові звільнили Херсон колаборант намагався переховуватись від правосуддя. Для цього «заліг на дно» у власному помешканні, з якого майже не виходив. Співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали.
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.