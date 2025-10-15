Служба безпеки України затримала ексохоронця російської катівні в Херсоні

Новини

Служба безпеки України затримала ексохоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. Його підозрюють у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє СБУ.

За версією слідства, йдеться про місцевого різноробочого, який влітку 2022 року вступив до так званого «управління виконання покарань», яке росіяни облаштували в будівлі захопленого СІЗО Херсона.

Там його призначили «молодшим інспектором», видали зброю, посвідчення та формений одяг російського зразка. Чоловік охороняв камери окупаційної в’язниці, до якої рашисти звозили учасників руху опору в регіоні.

Людей, яких тримали у катівні, піддавали тортурам, намагаючись «вибити» з них адреси перебування інших українських патріотів.

Після того як українські військові звільнили Херсон колаборант намагався переховуватись від правосуддя. Для цього «заліг на дно» у власному помешканні, з якого майже не виходив. Співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.