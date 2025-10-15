Норвегія представила проєкт оборонного бюджету: хочуть наростити військові витрати і продовжити допомогу Україні

Новини

Уряд Норвегії представив проєкт оборонного бюджету на 2025 рік. Він зросте приблизно на $416 мільйонів і становитиме 3,4% ВВП.

Деталі бюджету опублікували на сайті уряду Норвегії.

Якщо не враховувати підтримку України, оборонний бюджет становитиме близько $11,1 мільярда. Для порівняння, у 2021 році оборонний бюджет становив близько $6,5 мільярда.

Уряд пропонує продовжити надзвичайну підтримку України з 2025 року за програмою Нансена. Її загальний обсяг у 2026 році становитиме приблизно $8,4 мільярда. З них близько $6,9 мільярда — військова підтримка.