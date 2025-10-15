Богдан Кротевич заявив, що СБУ попереджала його про можливий замах з боку російських спецслужб
- Юлія Завадська
-
Ексначальник штабу полку «Азов» Богдан Кротевич розповів, що Служба безпеки України (СБУ) кілька місяців тому повідомила йому про можливу спробу ліквідації з боку ФСБ РФ.
Про це він сказав в інтервʼю «Українській правді».
«Я не памʼятаю точно, коли це було — десь березень або квітень. Мені повідомили, що я є в списках на ліквідацію ФСБ РФ... Мені це трішечки полестило, бо якщо Росія додає тебе в список на ліквідацію, значить, щось хороше в цьому житті ти таки зробив», — сказав Кротевич.
За його словами, інформацію він отримав не особисто від голови СБУ Василя Малюка, а від знайомих, які також були у списку потенційних цілей.
«Спочатку подумав, що це якийсь привід СБУ слідкувати за мною. Але потім мені подзвонили інші люди, які теж є в цьому списку, сказали, що бачили моє ім’я там. До речі, знаю, що список передали західні партнери», — додав Кротевич.
- Богдан Кротевич — український військовий, який служив у підрозділі «Азов» із 2014 року. Він брав участь у бойових діях на Донбасі, в обороні Маріуполя та на «Азовсталі», після чого потрапив у російський полон і був звільнений у вересні 2022 року. Після повернення координував відновлення боєздатності «Азову» та керував штабом бригади під час бойових операцій 2023–2024 років.
- 26 лютого 2025 року Кротевич оголосив, що завершує військову службу і залишає посаду начальника штабу «Азову». Нині він перебуває поза службою, але залишається публічним і активно коментує військові події.