Тисячі пінгвінів повернулись на антарктичний острів Галіндез, де розташована українська станція «Академік Вернадський»

Новини

Національний антарктичний науковий центр

Тисячі пінгвінів повернулись на острів Галіндез, де розташована українська арктична станція «Академік Вернадський».

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Мова про субантарктичних пінгвінів, які з антарктичної весни до осені — тобто з жовтня по травень — проводять тут шлюбний сезон. Зараз їх на острові близько 7 тисяч.

Перші великі групи почали приходити ще в серпні, але коли острів «запакувало» льодом, то пінгвіни його покинули. У вересні присутність пінгвінів була більшою, їхня кількість сягала 5,5 тисячі, однак двічі за місяць вони знову зникали.

«А от жовтневі обліки свідчать про стабільну наявність цих птахів на Галіндезі. Навіть коли велика частина йде в океан харчуватися — все одно багато лишається на острові. Тож нарешті можемо говорити про повернення», — зазначила біологиня 30-ї експедиції Зоя Швидка.

За її словами, близько 4 тисяч пінгвінів сконцентровані на дальньому кінці Галіндезу, а ще до 3 тисяч розмістилися вузькою смугою вздовж берега від мису Пінгвін-Пойнт аж до будівлі станції.

На острові паруються та будують гнізда там, де це вже можливо, додали в центрі. Далі пінгвіни відкладатимуть яйця та виводитимуть малят.