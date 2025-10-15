Нідерланди передадуть €90 млн на дрони для України

Новини

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив, що його країна виділить пакет у €90 мільйонів на виробництво дронів в Україні.

Його слова передає Інтерфакс-Україна.

Гроші підуть як на розвідувальні, так і на ударні дрони. Рішення виділити гроші Брекельманс пояснює атаками Росії на енергетичну інфраструктуру України.

«Українці сказали мені минулими вихідними, що майбутня зима буде найважчою з усіх, і я думаю, що нам потрібно забезпечити безперервний потік підтримки Україні. І Нідерланди роблять більше, ніж будь-коли», — заявив він.

Брекельманс додав, що Нідерланди підтримають надання Україні ракети Tomahawk, якщо США ухвалять таке рішення.

