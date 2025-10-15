Трамп нагородив Чарлі Кірка посмертно медаллю Свободи. Це найвища цивільна нагорода в США

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 14 жовтня, нагородив активіста Чарлі Кірка президентською медаллю Свободи посмертно.

Про це пише CNN.

Нагороду отримала вдова Кірка Еріка. Представляючи нагороду, військовий помічник оголосив, що США вшановують Кірка як «мученика за правду та свободу».

Церемонію нагородження Трамп провів через кілька годин після того, як повернувся до Білого дому після поїздки на Близький Схід. За словами президента США, він роздумував, чи не перенести нагородження на інший день, але не став цього робити, оскільки нагороду важливо було вручити в день, коли Чарлі Кірку виповнилося б 32 роки.

Президентська медаль Свободи — найвища цивільна нагорода в США. Її вручають як американцям, так і іноземцям за видатний внесок у забезпечення безпеки та національних інтересів США, захист миру в усьому світі, а також за внесок у культуру та інші громадські, державні або приватні ініціативи.

Під час свого першого терміну Трамп нагородив медаллю Свободи 24 людини, зокрема Елвіса Преслі.