Кличко звільнив Миколу Поворозника з посади першого заступника голови КМДА. Раніше журналісти писали, що він святкував іменини в день жалоби

Мер Києва Віталій Кличко звільнив першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколу Поворозника.

Указ про це опублікували на сайті КМДА.

Раніше, 10 червня, депутати Київради висловили Поворознику недовіру на тлі журналістського розслідування про імовірне святкування дня народження посадовця в день жалоби. 30 червня Кличко на час розслідування відсторонив його від виконання обовʼязків.

Обовʼязки першого заступника голови КМДА поклали на Петра Пантелеєва. З 2014 року він обіймає посаду заступника голову КМДА.

Що передувало

У ніч на 24 квітня по столиці запустили крилаті й балістичні ракети та ударні дрони. Загинули 12 людей. Видання Informer стверджувало, що в день жалоби за загиблими Поворозник зібрав деяких посадовців на свій день народження. Журналісти кажуть, що святкування відбувалося в робочий час і на комунальній території.

Поворозник назвав розслідування «брудною маніпуляцією». За його словами, «жодного святкування, музики, подарунків, веселощів не було». Каже, що журналістка бреше, ніби бачила це. Поворозник стверджував, що того дня «сиділи колеги, вечеряли та спілкувалися».