AP: МАГАТЕ пропонує план, щоб відновити живлення Запорізької атомної електростанції. Що він передбачає

Новини

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) пропонує відновити зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції у два етапи.

Про це пише Associated Press з посиланням на європейського дипломата. Російський дипломат підтвердив деякі деталі цього плану — які саме, AP не уточнює.

Під час першого етапу МАГАТЕ пропонує створити зону припинення вогню радіусом 1,5 кілометра, щоб відремонтувати лінію «Дніпровська» напругою 750 кіловольт — головну електролінію до станції, яку пошкодили на території, що перебуває під контролем Росії.

На другому етапі пропонують створити ще одну зону припинення вогню, щоб відремонтувати резервну лінію «Феросплавна-1» напругою 330 кіловольт — на території під контролем України.

У конфіденційних документах, які бачило AP, йшлося, що представники МАГАТЕ мали б бути присутніми під час ремонтних робіт, які планували провести у період з 11 по 17 жовтня. Це також підтвердив європейський дипломат.

Проте Росія не надала вчасно гарантій безпечного проходу ремонтних бригад, щоб розпочати роботи за графіком. Тоді як українська сторона надала всі необхідні гарантії.

МАГАТЕ відмовилося коментувати строки, зазначивши лише, що очільник агентства Рафаель Гроссі «інтенсивно взаємодіє з обома сторонами», щоб відновити електропостачання та «допомогти запобігти ядерній аварії».

Що відбувається на ЗАЕС

23 вересня російські військові вкотре пошкодили лінію електропередачі, яка живила електростанцію від української енергосистеми. Того дня о 16:56 була відключена остання лінія електропередачі, через яку АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Це вже десятий і найдовший блекаут на станції з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Станція змушена працювати на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання. Наразі працюють сім електрогенераторів, а ще 13 перебувають в режимі очікування. Це створює критичну ситуацію, яка загрожує ядерній безпеці не лише України, але й країн Європи.

У «Енергоатомі» раніше пояснювали, що ресурси аварійних дизель-генераторів обмежені як часом роботи, так і наявністю дизпалива. Отже запуск дизель-генераторів означає початок зворотного відліку до початку плавлення ядерного палива.