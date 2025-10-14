«Укрпошта» запускає власну мережу поштоматів

Новини

Укрпошта

У компанії «Укрпошта» зʼявляться свої поштомати. Перші сто одиниць встановлять вже цього року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Перші 70 поштоматів незабаром зʼявляться у Києві, ще 30 — в Одесі.

У компанії наголошують, що поштомати створені за підвищеними стандартами безпеки й адаптовані для роботи в автономному режимі — без світла й звʼязку.

Укрпошта

Посилки можна буде отримати за ПІН-кодом або через застосунок «Укрпошта 2.0». Наступного року поштомати мають з’явитися по всій Україні.⠀