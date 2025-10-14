Росіяни атакували гуманітарну місію на Херсонщині
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Уранці 14 жовтня російські окупанти завдали ударів по вантажівках Управління ООН з координації гуманітарних справ у Херсонській області.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
Вантажівки гуманітарної місії потрапили під обстріл у Білозерській громаді. Окупанти прицільно били по них з дронів та артилерії.
Чотири автівки з маркуванням WFP везли допомогу людям.
У результаті атаки один транспортний засіб згорів, інший — серйозно пошкоджений. Дві вантажівки змогли вирватися з-під ударів, ніхто з людей не постраждав.