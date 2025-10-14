Microsoft припинила підтримку Windows 10: що робити користувачам

Новини

Tadas Sar / Unsplash

Компанія Microsoft офіційно припиняє підтримку Windows 10. З 14 жовтня користувачі більше не отримуватимуть оновлення безпеки.

Про це йдеться у блозі Microsoft.

Відтепер технічна допомога, оновлення функцій та системи безпеки більше не надаватимуться для користувачів Windows 10. У компанії радять оновити пристрої до Windows 11 — «більш сучасного, безпечного та високоефективного обчислювального функціоналу».

«Якщо пристрої не відповідають технічним вимогам для запуску на Windows 11, радимо зареєструватися в програмі розширеної безпеки Оновлення (ESU) Windows 10 споживача або замінити пристрій на той, який підтримує Windows 11», — рекомендують у компанії.

Microsoft дасть один рік (до 13 жовтня 2026 року) безплатних оновлень безпеки тим, хто увімкне резервне копіювання Windows і синхронізує теку «Документи» з OneDrive. Якщо цього не зробити, оновлення коштуватимуть $30 на рік або 1 000 бонусних балів Microsoft Rewards.

Компанія підкреслює, що ESU не є постійним варіантом, а лише «тимчасовим містком безпеки» для тих, хто поки не готовий перейти на новішу платформу.

Для приєднання потрібно переконатися, що система оновлена до версії 22H2.

За даними Statcounter, у вересні 2025 року Windows 10 все ще використовували 43% користувачів по всьому світу, а в Україні — 54%. Загалом операційна система встановлена на понад 1,4 мільярда пристроїв у світі.

Дослідження показують, що кожен четвертий не планує переходити на нову систему, а кожен сьомий готується купити новий пристрій.