РФ атакувала Україну майже сотнею дронів. На Кіровоградщині через удар зникло світло в 5 населених пунктах

Новини

У ніч проти 14 жовтня армія Росії атакувала Україну 96 дронами Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів, близько 60 із них — «шахеди».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона знешкодила 69 дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни, звітують у ПС.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

На Кіровоградщині під атакою були обʼєкти критичної інфраструктури. Є пошкодження будівель, без світла залишились пʼять населених пунктів. Через атаку внесли зміни у рух приміських поїздів.

По Харкову Росія вдарила авіабомбами пізно ввечері 13 жовтня. Одне з влучань сталось на території лікарні у Салтівському районі міста, усіх пацієнтів перевели до іншого медзакладу. Поранення отримали шість людей. Через атаку пошкоджені будівля медзакладу та підприємства.

Під атакою також були Суми, там спалахнула пожежа в нежитловому приміщенні.

Станом на 08:30 атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.