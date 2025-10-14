Українська стратегія припинення війни під назвою «дронові санкції». Світові медіа про російсько-українську війну 13 жовтня

Новини

Україна знайшла власний шлях завершити війну — завдавати ударів углиб російської території ракетами і дронами. Про це йдеться у двох статтях The New York Times. Володимир Зеленський називає цю кампанію «довготривалими санкціями», або «дроновими санкціями», які мають виснажити російську економіку. За словами російського економіста Владислава Іноземцева, удари по нафтопереробних заводах — ефективна стратегія для України, бо Росія недостатньо захищає їх засобами ППО. І якщо, до прикладу, вдарити по військовому заводу — його можна буде відновити за 10 днів, а нафтопереробний ці 10 днів може лише горіти.

Журналісти NYT опублікували репортаж із таємного майданчика, який Україна використовує для запуску дронів дальньої дії. У далекому українському селі під зоряним куполом солдати провели фінальні перевірки безпілотників, кожен з яких мав розмах крил близько семи метрів і 50 кілограмів вибухівки — і запустили їх у бік Росії. Командир групи, відомий за позивним «Каспер», спостерігає через окуляри нічного бачення, як дрони зникають у темряві. «Вранці ви прочитаєте, що нафтопереробний завод горить», — каже він. Із серпня подібні операції проводять майже щоночі, пише видання.

Під час операції, коли деякі дрони ще залишалися на землі, спрацювала тривога через балістичну загрозу. Військові миттєво залишили всі справи й кинулися в бліндаж. Опинившись усередині, один солдат, ще задихаючись, запалив цигарку і плюнув, вигукнувши: «Мерзотники!». Це виявилася хибна тривога. Коли небезпека минула, інший дрон завів пропелерний двигун, розігнався приблизно до 100 кілометрів на годину і піднявся в небо. Пілот оголосив висоту в метрах, після чого перевів дрон на автопілот для польоту в Росію. За кілька годин російський телеграм-канал у Саратові опублікував відео палаючого нафтопереробного заводу. «Вони щось там зруйнували, — сказав чоловічий голос російською на відео. — Все дуже погано!»

Вже кілька місяців США допомагають Україні завдавати далеких ударів по російських енергетичних об’єктах, розповідає Financial Times із посиланням на поінформовані джерела. Американська розвідка дає Києву точні дані — куди летіти, на якій висоті й коли запускати дрони, щоб уникнути російської ППО. Ця співпраця посилилася після телефонної розмови Трампа й Зеленського влітку 2025 року: Білий дім погодився тісніше координувати дії, щоб послабити російську економіку та змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Водночас Китай допомагає Росії отримати важливу перевагу на полі бою, пише The Washington Post. Цього літа, за даними китайської митниці, Пекін суттєво — майже в 10 разів тільки з липня по серпень — збільшив поставки ключових комплектуючих для оптоволоконних дронів.

Читайте також колонку українського письменника Сергія Майдукова для AI Jazeera про те, як війна в Україні продемонструвала вразливість НАТО й західних армій, навіть з їхніми сучасними технологіями та дорогими озброєннями.

