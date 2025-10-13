Росіяни дронами вдарили по Костянтинівці на Донеччині — є загиблі та поранені

Новини

У Костянтинівці Донецької області через російські атаки FPV-дронами 13 жовтня загинули двоє цивільних, ще троє — зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Один ворожий FPV-дрон влучив в автівку — двоє людей загинули на місці. Ще двоє пасажирів зазнали поранень і самостійно звернулися по допомогу до лікарні в Дружківці.

Через інший обстріл постраждав ще один цивільний. На момент атаки він також перебував в автомобілі.