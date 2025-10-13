Росіянки вербували кубинців на війну проти України, а потім самі опинились на фронті

Новини

Жительки Рязані Олена Смирнова і Ольга Шиляєва вербували кубинців і ланкційців на війну проти України. Згодом їх звинуватили у шахрайстві, і вони відправились воювати на фронт.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Система», який є частиною медіа «Теперішній час».

Олена Смирнова

Олені Смирновій 41 рік. Більшу частину життя вона працювала в туризмі. У 2023 році туроператорка почала знаходити громадян Куби і Шрі-Ланки, які хотіли заробити й виїхати зі своїх країн. Вона зводила їх із військовими, які вручали шукачам великих грошей контракт із російською армією. Умови, які Олена пропонувала іноземцям, виглядали більш ніж привабливо: одноразова виплата, потім зарплата близько $2 000 і в перспективі — російське громадянство.

Схема мала виглядати так. Олена самостійно оплачує майбутньому контрактникові переліт, дорогу, проживання в Росії та супутні витрати. А найманець повертає їй ці кошти після підписання контракту. Для зручності та за згодою рекрута Олена та її колеги роблять копію його банківської картки й знімають із неї першу виплату — у рахунок своїх витрат.

Досить скоро схема почала давати збої. Частина завербованих просто не повертала Олені гроші. Дехто скаржився, що про війну їх ніхто не попереджав, що вони їхали на будівництво, а в навчальний центр і в окопи їх відправили силоміць і шляхом обману. Дехто казав, що вони підписали контракт, не знаючи російської мови й не розуміючи, що там написано.

Деякі кубинці скаржилися, що обіцяні виплати надходили на їхні картки не повністю, і підозрювали, що «вербувальники» забирали частину грошей собі. Один із завербованих розповідав, що переглянув банківську виписку й запідозрив, що певні суми з рахунку могли осідати в кишенях вербувальників.

У результаті наприкінці квітня 2024 року кілька кубинців написали заяви до російської поліції. Проти Смирнової відкрили кримінальну справу за крадіжку й відправили її до СІЗО.

Адвокат Олени стверджує в листі, що вона відправила на війну з Україною понад три тисячі іноземців. Приблизно таку ж цифру «Системі» назвала знайома Олени, яка воліла залишитися анонімною.

Ольга Шиляєва

40-річна Ольга Шиляєва познайомилася з Оленою у травні 2023 року. Ольга звернула увагу на автомобіль із невідомим їй прапором і літерою Z — за кермом цього мінівена була Олена. Між жінками зав’язалася розмова про місце для паркування, і тоді Ольга поцікавилася, що це за синьо-білий прапор із зіркою висить на машині.

Тоді Олена розплакалася і почала розповідати, що допомагає кубинцям пройти через рязанський пункт відбору на війну. Що їй дуже важко одній і вона не справляється з обсягом завдань. Ольга запитала, чим може допомогти, і тоді Олена сказала, що їй потрібна допомога з легалізацією сімей іноземців, які воюють у складі Збройних сил Росії.

Чоловік Ольги Роман Шиляєв — військовий. З 2018 року місцем своєї роботи він зазначав військову частину 41495-2. У відкритих джерелах небагато згадок про військову частину з таким номером, але вказана адреса — це сусідня вулиця з військовим аеродромом «Дягілєво». Там базується 43 Центр бойового застосування та перенавчання льотного складу і розташовані стратегічні бомбардувальники.

За словами знайомої, спочатку Ольга займалася лише питаннями сімей найманців — але згодом почала займатися всім, включно з військовими контрактами. І Ольга, і Олена проводили чимало часу на рязанському пункті підписання контрактів і за день могли відправити на війну 30—40 іноземців. У жінок навіть був окремий кабінет в обласному управлінні транспорту — недалеко від пункту відбору.

Знайома Ольги стверджує, що спочатку та нічого не знала про обман іноземців, і кубинців начебто точно попереджали, що їм доведеться віддати першу виплату «турагентам» — а деякі, за її словами, навіть писали розписку про це російською та іспанською мовами. Про це ж у своєму зверненні писав і адвокат Олени Смирнової.

Але одного разу перекладачка переказала Ользі підслухану розмову Олени зі своїми клієнтами. З неї випливало, що громадяни Шрі-Ланки, яких вербувала Олена, не знали, що їм доведеться віддати свою першу виплату «агентам».

Згодом Ольга дізналася, що їхня «фірма» обманювала не лише ланкійців. За словами її знайомої, щонайменше частина кубинців, приїжджаючи до Росії, не знали, що вирушать на війну — вони думали, що їдуть на будівництво або на якусь схожу роботу, а в результаті опинялися на фронті. І це було не наслідком непорозуміння чи мовного бар’єра, а добре продуманою бізнес-схемою.

Із СІЗО на фронт

Адвокат Олени Смирнової писав уповноваженому з прав людини в Росії. За його словами, за місяці, проведені під вартою, турагентка-вербувальниця відчула «порочність і недовіру до об’єктивного розслідування», «сприйняла як даність неминучість покарання судом у вигляді позбавлення волі на довгі роки» і написала заяву слідчому з проханням дозволити їй підписати контракт із Міноборони та поїхати воювати — наприклад, у підрозділах радіорозвідки як перекладачка. Адвокат просив уповноваженого посприяти цьому. Коли саме Олена попросилася на війну, точно невідомо: лист адвоката датований 23 жовтня 2024 року.

Сестра її колеги Ольги Шиляєвої стверджує, що Ольгу відправили із СІЗО на війну «обманним шляхом». Судячи з цього повідомлення, Ольга опинилася на війні не пізніше травня 2025 року. Із повідомлення сестри випливає, що вже в армії Шиляєва потрапила до в’язниці «Зайцеве» — так називають катівню-підвал на окупованій частині Луганської області, куди саджають відмовників і покараних військових.

Ольга Шиляєва на фронті.

Знайома Шиляєвої та Смирнової підтвердила, що обидві жінки нині служать у складі штурмової роти «Шторм V» однієї з бригад 1 танкової армії.

Залишається невідомим, чи жінки організували і керували схемою з вербування за власної ініціативи, чи насправді працювали на російські спецслужби і Міністерство оборони. Російська влада жодного разу участі кубинців та ланкійців у війні проти України не коментувала.