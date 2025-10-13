Мер Одеси Труханов каже, що його хочуть позбавити українського громадянства — підозрюють наявність у нього паспорта РФ

Новини

Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що 13 жовтня на комісії при президентові України планують розглянути питання про позбавлення його українського громадянства.

За словами мера Одеси, приводом для позбавлення громадянства стане нібито наявність у нього російського паспорта. Сам Труханов наявність громадянства РФ заперечує.

Труханов зазначив, що новий доказ його російського громадянства підготував «якийсь адвокат», який буцімто отримав відповідне підтвердження від окупаційних органів у Криму.

Він опублікував скан, як стверджує, підробленого паспорта, на якому дата видачі вказана 15 грудня 2015 року. Труханов переконує, що у цей день він перебував в Одесі, а як доказ надав посилання на свій допис з фотографіями від 15 грудня 2015, в якому повідомлялося, що в цей день він провів виїзне засідання.

«Це — чергова провокація. Я не знаю, кому це вигідно, можу лише припускати. Я проводжу власну перевірку і звертаюся до всіх уповноважених органів: зробіть правову і ретельну перевірку. Прошу президента та компетентні служби уважно подивитися на документи й встановити правду», — зазначив він.