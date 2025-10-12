На кордоні Афганістану і Пакистану вночі відбулися перестрілки: що відомо

Новини

Twitter / Al Jazeera English

Пізно ввечері 11 жовтня сили афганського угруповання «Талібан» атакували прикордонні райони Пакистану. Там сталися перестрілки з використанням різних видів озброєння, зокрема артилерії.

Про це пишуть Reuters і Al Arabiya з посиланням на силові структури двох країн.

У Пакистані заявили, що з боку Афганістану стався неспровокований обстріл, на що військові відповіли «усією силою». За словами представників Пакистану, перестрілки сталися більш ніж у шести місцях вздовж кордону, що має довжину 1 600 км.

Сили «Талібану» заявили, що захопили три пакистанські прикордонні пости.

Відповідальність за наступ узяв на себе так званий 201 армійський корпус талібських військових формувань. Сам «Талібан» заявляє, що атака є нібито відповіддю на «порушення суверенітету» Афганістану пакистанськими військовими. Раніше цього тижня Пакистан завдав авіаудару по Кабулу.

В Афганістані заявили, що завершили операцію опівночі за місцевим часом. Але в районі Куррам у Пакистані, за словами місцевих чиновників та мешканців, періодичні обстріли продовжувалися до ранку.

На ранок стало відомо, що Пакистан закрив пункти пропуску на кордоні з Афганістаном після нічної перестрілки.