На Львівщині помер пʼятий член сімʼї, будинок якої зруйнувала російська ракета 5 жовтня
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Кількість загиблих унаслідок російського удару 5 жовтня по селу Лапаївка Львівської області зросла до пʼяти.
Про це повідомила Зимноводівська сільська рада територіальної громади.
У лікарні 11 жовтня помер 46-річний Віталій Константинов, який постраждав після російського ракетного удару. Інші чотири члени його сім’ї загинули на місці.
«Він назавжди залишиться у світлій пам’яті своєї родини, колег, друзів та всіх, хто його знав, любив і шанував», — написали у сільській раді.
- Росія вночі 5 жовтня здійснила наймасованіший комбінований удар по Львівській області з початку війни. У селі Лапаївка загинула родина з чотирьох людей, серед яких — 15-річна дівчинка. Їхній будинок було повністю знищено.