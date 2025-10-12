На Львівщині помер пʼятий член сімʼї, будинок якої зруйнувала російська ракета 5 жовтня

Новини

Кількість загиблих унаслідок російського удару 5 жовтня по селу Лапаївка Львівської області зросла до пʼяти.

Про це повідомила Зимноводівська сільська рада територіальної громади.

У лікарні 11 жовтня помер 46-річний Віталій Константинов, який постраждав після російського ракетного удару. Інші чотири члени його сім’ї загинули на місці.

«Він назавжди залишиться у світлій пам’яті своєї родини, колег, друзів та всіх, хто його знав, любив і шанував», — написали у сільській раді.