Росіяни вночі запустили по Україні ракету і дрони. Скільки збила ППО

Новини

У ніч проти 12 жовтня російська армія атакувала Україну керованою авіаракетою Х-31 та 118 ударними дронами типу Shahed, «Гербера» та безпілотниками-імітаторами.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони запускали з Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського, що в окупованому Криму. А ракета летіла з окупованої частини Запорізької області.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 103 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Одна ракета та ще 15 БпЛА влучили у десяти місцях.