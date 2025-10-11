Літаки Британії за підтримки США і НАТО пів доби патрулювали кордон РФ. У британському Міноборони кажуть — це сигнал для Путіна

Новини

Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»

Два літаки Королівських повітряних сил разом із силами НАТО і США здійснили 12-годинну місію з патрулювання кордону Росії на тлі нещодавніх порушень повітряного простору країн Альянсу з бокуРФ.

Про це пише Reuters.

У четвер, 9 жовтня, літак електронної розвідки RC-135 Rivet Joint і морський патрульний літак P-8A Poseidon, також здатний вести розвідку, пролетіли з регіону Арктики повз Білорусь і Україну. Їх супроводжував літак-заправник KC-135 Військово-повітряних сил США.

У Британії зазначили, що провели операцію після інцидентів з російськими дронами та винищувачами в повітряному просторі Польщі, Румунії, Естонії та інших країн НАТО.

Міністр оборони Британії Джон Гілі наголосив, що ця місія «не тільки надає цінну розвідувальну інформацію для підвищення оперативної обізнаності британських збройних сил, але й надсилає потужний сигнал про єдність НАТО Володимиру Путіну та супротивникам Британії».