У США вибух зруйнував завод з виробництва боєприпасів

NewsChannel 5 Nashville

У сільській місцевості американського штату Теннессі 10 жовтня вибух зруйнував завод з виробництва вибухівки і боєприпасів компанії Accurate Energetic Systems. Влада повідомляє про щонайменше 18 людей, які зникли безвісти та, ймовірно, загинули.

Про подробиці пише Associated Press.

Вибух стався приблизно о 07:45 (15:45 за Києвом). На аерофотознімках видно, як на вершині пагорба тліє і димить приміщення. Уламки розкидало на відстань щонайменше 800 метрів, а вибух чули за понад 24 кілометри.

З восьми будівель заводу одна зруйнована повністю. Пок що невідомо, скільки людей працювали на заводі та скільки з них були там, коли стався вибух.

Наразі слідчі намагаються зʼясувати, що сталося, і поки що не можуть назвати причину вибуху. Спочатку аварійні бригади не могли потрапити на завод через вибухи. Пізніше місце події взяли під контроль.

Згідно з публічними даними, компанія отримала численні військові контракти, переважно від Армії та Військово-морських сил США, на поставки різних типів боєприпасів і вибухівки. Продукція варіювалася від вибухівки до наземних мін і невеликих підривних зарядів, включно з пластидом C4.