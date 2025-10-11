У Києві знайшли мертвим блогера і криптопідприємця ― на тілі вогнепальне поранення

Новини

В Оболонському районі Києва знайшли тіло 32-річного місцевого мешканця з вогнепальним пораненням в голову.

Про це повідомляє Національна поліція.

Попередньо встановстановили, що загиблий — підприємець і блогер, чия діяльність була повʼязана з криптовалютою. Напередодні смерті чоловік повідомляв близьким про пригнічений стан через фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення.

Імʼя загиблого не розкривають, але в телеграм-каналі криптопідприємця Костянтина Ганича, відомого під псевдонімом Костянтин Кудо, написали, що він пішов з життя. Ганич — співзасновник і CEO трейдинг-академії Cryptology Key. У його особистих сторінок в Телеграмі та Інстаграмі по понад 60 тисяч підписників.

Загиблого виявили в салоні його автомобіля. Поруч з ним була зареєстрована на нього зброя.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з додатковою відміткою «самогубство». Триває досудове розслідування.