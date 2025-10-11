Латвія наказала сотням громадян Росії покинути країну. Яка причина

Новини

Getty Images / «Бабель»

Латвія наказала 841 громадянину Росії покинути країну до 13 жовтня. Вони не змогли довести володіння латвійською мовою та пройти обовʼязкові перевірки безпеки.

Про це пише Politico.

Після початку повномасштабної агресії Росії проти України, Латвія внесла зміни до свого імміграційного закону, зробивши суворішими правила для громадян Росії. У 2024 році вона ще більше посилила обмеження.

Громадяни Росії повинні були подати заявку на отримання статусу довгострокового резидента ЄС, продемонструвати знання латвійської мови на рівні А2 та пройти перевірку безпеки й біографічних даних до 30 червня 2025 року, щоб легально залишатися у країні. Нові правила торкнулися майже 30 тисяч громадян Росії. Хоча більшості вдалося їх дотримуватися, приблизно 2 600 добровільно покинули Латвію.

Однак 841 громадянин Росії не подав необхідні документи вчасно. Представниця Управління у справах громадянства та міграції Латвії Мадара Пуке розповіла Politico, що їм повідомили про необхідність залишити країну до 13 жовтня. Подальше перебування цих людей у Латвії стає незаконним. Їм припинять надавати соціальні послуги, а при постійному недотриманні вимог без обґрунтування можуть примусово депортувати.