Росіяни атакували Україну дронами. Скільки збила ППО

Новини

У ніч проти 11 жовтня російська армія запустила по Україні 78 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів. Понад 40 з них — Shahed.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони атакували з таких напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, а також з Чауди в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Українська ППО знешкодила 54 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Ще 21 дрон влучив у шести місцях.