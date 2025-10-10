Українська енергосистема стала вразливішою, тож цієї зими ситуація може бути гіршою, ніж торік. Світові медіа війну 10 жовтня

Новини

Сьогодні світові медіа здебільшого пишуть про масштабну нічну атаку Росії на українську енергосистему. Про це, зокрема, йдеться в обох статтях The Washington Post і німецького видання Die Zeit. Росія посилила спроби занурити мільйони українців у темряву й холод напередодні зими, аби змусити Київ терміново шукати додаткові поставки природного газу й посилювати систему протиповітряної оборони, таким чином бодай частково пом’якшити черговий енергетичний «бліцкриг» Кремля, зазначає WP.

Українські міста здебільшого живляться ТЕС, що працюють на газі й вугіллі, а сільські райони використовують природний газ для обігріву і приготування їжі. Експертка з енергетики наглядової ради аналітичного центру We build Ukraine Вікторія Войціцька вважає, що Москва змінила тактику — тепер вона спрямовує удари по сільських районах. «Раніше вони били по електростанціях, щоб залишити без світла міста, — каже вона. — Тепер цілять по газових об’єктах, які забезпечують і міста, й села».

За останні роки російські атаки, попри похмурі прогнози, паралізувати українську енергосистему не змогли, — пише Die Zeit. Проте експерти попереджають, що далеко не всі пошкодження від попередніх років обстрілів були усунені. Українська енергосистема зараз більш вразлива, ніж на початку повномасштабної війни, каже Юрій Корольчук, керівник Київського інституту енергетичної стратегії. Досі Україна проходила зими здебільшого завдяки працюючим АЕС і дуже м’яким температурам. Цього року ситуація може бути гіршою, вважає він.

Водночас Україна б’є у відповідь по енергетичних об’єктах і нафтопереробних заводах Росії. Пошкодження цих заводів виявилися для неї особливо болючими, зазначає німецьке видання. Дрони цілеспрямовано б’ють по вакуумних дистиляторах, де сиру нафту готують для подальшої обробки. Якщо така установка виходить з ладу, доводиться зупиняти весь виробничий ланцюг. Ремонт може тривати тижні, а то й місяці. З початку серпня Україна вразила щонайменше 18 таких підприємств.

Південна Африка розслідує, як її електронне обладнання потрапило в російські дрони, які атакують Україну, розповідає Bloomberg. Йдеться про лазерний далекомір від компанії Lightware Optoelectronics, не призначений для військового використання. Компанія заявила, що обладнання потрапило до Росії через «недобросовісних» покупців і не підпадає під контроль Національного комітету Південної Африки з контролю за конвенційною зброєю (NCACC).

Читайте також матеріал Reuters про те, що попри активну гуманітарну та військову підтримку України, деякі європейські країни у 2025 році збільшили імпорт російської енергії, що приносить Москві мільярди євро для фінансування війни. Так, Франція, Нідерланди, Румунія, Португалія та інші країни, включно із союзниками Києва, купують російський газ і нафту, частково переправляючи їх далі в ЄС.

