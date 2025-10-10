Радіодиктант-2025: оголосили авторку тексту та чтицю. Хто ними став
- Ірина Перепечко
-
Гонтар Володимир / УНІАН
Цьогоріч текст Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності читатиме Народна артистка України, акторка Наталія Сумська. Тест для нього напише українська письменниця Євгенія Кузнєцова.
Про це повідомили керівник проєкту «Радіодиктант національної єдності» Дмитро Хоркін і координаторка радіодиктанту Юлія Шелудько в етері «Українського радіо».
Проте текст ще не готовий. Як пояснила Юлія Шелудько, він зʼявляється за кілька днів до самого радіодиктанту «зі всіма змінами, уточненнями».
За словами письменниці, вона щороку пише радіодиктант.
«Це для мене дуже велика честь, я з великою радістю погодилася [створити текст для радіодиктанту]», — розповіла Кузнєцова в коментарі «Суспільне Культура».
- Цьогоріч Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться в понеділок, 27 жовтня, у День української писемності та мови.
- Євгенія Кузнєцова — українська письменниця та перекладачка, авторка таких художніх книжок «Спитайте Мієчку», «Готуємо в журбі», «Драбина», «Вівці цілі» та нонфікшну «Мова-меч. Як говорила Радянська імперія».
- Наталія Сумська — українська акторка та телеведуча. Провідна акторка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.