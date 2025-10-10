Частина Києва залишилася без світла — усе через нічну атаку росіян на критичну інфраструктуру. Є поранені

Новини

Росія в ніч проти 10 жовтня масовано обстріляла Україну, зокрема Київ. Зараз через удари по критичній інфраструктурі частина столиці має проблеми зі світлом і водопостачанням.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та ДТЕК.

Зокрема, без енергопостачання залишився лівий берег. Енергетики працюють над відновленням світла — спершу для обʼєктів критичної інфраструктури. За словами мера столиці, ситуація складна.

Через обстріл у Києві постраждали 12 людей, вісьмох із них госпіталізували.

У Печерському районі уламки БпЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок — там горіли квартири на кількох поверхах. Пожежу вже ліквідували.

У Голосіївському районі атака пошкодила фасад і вікна на 5-му поверсі десятиповерхівки. Горіли також автівки у дворі.

У Подільському та Деснянському районах уламки впали на відкриту територію.