У Бельгії затримали підозрюваних у підготовці теракту. Могли планувати замах на премʼєра

Bart De Wever / Facebook

Поліція Антверпену заарештувала трьох молодих чоловіків. Їх підозрюють у плануванні терористичного нападу на політиків.

Про це пише бельгійське медіа Belga News Agency.

Підозрюваних 2001, 2002 і 2007 років народження затримали під час чотирьох обшуків будинків, проведених у місті. Одного з них згодом звільнили, а двоє інших постануть перед суддею 10 вересня.

Під час рейдів слідчі виявили предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій, мішок з металевими гранулами та 3D-принтер. Прокурори вважають, що підозрювані готувалися надрукувати деталі та прикріпити вибуховий заряд до безпілотника.

Деякі бельгійські медіа пишуть, що ймовірною ціллю атаки міг бути премʼєр-міністр Барт де Вевер. Наразі правоохоронці офіційно не підтвердили це. Обшуки відбулися лише за кілька сотень метрів від приватної резиденції премʼєра.