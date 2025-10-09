Помер співзасновник телеканалу «1+1» Борис Фуксман
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Єврейська конфедерація України
Помер німецький бізнесмен українського походження Борис Фуксман. У 1995 році він з двоюрідним братом, кінопродюсером Олександром Роднянським заснував телеканал «1+1».
Про це в інстаграмі повідомив Олександр Роднянський.
Фуксману було 78 років. З 1974 року разом із сімʼєю він мешкав у Німеччині.
Окрім телеканалу, разом з Роднянським Фуксман був співзасновником і співвласником мережі кінотеатрів «Сінема-Сіті» та київського готелю Hilton Kyiv. Також був почесним президентом Єврейської конфедерації України.