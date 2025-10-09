Масове зґвалтування Жизель Пеліко. Суд збільшив термін ґвалтівнику, який називав себе «жертвою» і єдиний подав апеляцію

Новини

Getty Images / Відредаговано за допомогою ШІ / «Бабель»

Апеляційний суд Франції 9 жовтня збільшив термін увʼязнення для Хюсаметтіна Догана — одного з ґвалтівників француженки Жизель Пеліко.

Про це пишуть Le Monde та The Guardian.

Початковий вирок Догана становив девʼять років, однак апеляційний суд збільшив його до десяти.

44-річний Доган був єдиним, хто подав апеляцію після першого судового процесу минулого року над 51 чоловіком у справі про масове багаторічне насильство над Пеліко.

Один зі слідчих повідомив суду, що відео насильства, знайдені на жорсткому диску нині вже колишнього чоловіка Жизель Домініка, показують: Доган перебував у будинку Пеліко щонайменше три години та 24 хвилини. Суду також показали відео, на яких Доган ґвалтує непритомну Пеліко.

Сам Доган заявляв, що не мав наміру її ґвалтувати і що у 2019 році його «підставив» Домінік Пеліко. За його словами, Домінік нібито переконав його, що той бере участь у подружній сексуальній грі.

Також Доган називав себе «жертвою маніпуляцій» і називав скоєне «сексуальним актом, а не зґвалтуванням». Жизель таким заявам обурилась.

«Ви так і не зрозуміли. Коли ви визнаєте, що зґвалтували мене? Зґвалтувати непритомну жінку — це злочин. Коли я вам давала згоду? Ніколи», — заявила вона Догану на суді.