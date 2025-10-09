Масове зґвалтування Жизель Пеліко. Суд збільшив термін ґвалтівнику, який називав себе «жертвою» і єдиний подав апеляцію
- Ольга Березюк
Getty Images / Відредаговано за допомогою ШІ / «Бабель»
Апеляційний суд Франції 9 жовтня збільшив термін увʼязнення для Хюсаметтіна Догана — одного з ґвалтівників француженки Жизель Пеліко.
Про це пишуть Le Monde та The Guardian.
Початковий вирок Догана становив девʼять років, однак апеляційний суд збільшив його до десяти.
44-річний Доган був єдиним, хто подав апеляцію після першого судового процесу минулого року над 51 чоловіком у справі про масове багаторічне насильство над Пеліко.
Один зі слідчих повідомив суду, що відео насильства, знайдені на жорсткому диску нині вже колишнього чоловіка Жизель Домініка, показують: Доган перебував у будинку Пеліко щонайменше три години та 24 хвилини. Суду також показали відео, на яких Доган ґвалтує непритомну Пеліко.
Сам Доган заявляв, що не мав наміру її ґвалтувати і що у 2019 році його «підставив» Домінік Пеліко. За його словами, Домінік нібито переконав його, що той бере участь у подружній сексуальній грі.
Також Доган називав себе «жертвою маніпуляцій» і називав скоєне «сексуальним актом, а не зґвалтуванням». Жизель таким заявам обурилась.
«Ви так і не зрозуміли. Коли ви визнаєте, що зґвалтували мене? Зґвалтувати непритомну жінку — це злочин. Коли я вам давала згоду? Ніколи», — заявила вона Догану на суді.
- Справа про зґвалтування Пеліко тягнеться з 2020 року. Тоді 67-річного Домініка Пеліко спіймали, коли він знімав на камеру у жінок під спідницями. Під час розслідування поліцейські знайшли на його компʼютері докази того, що він накачував свою дружину наркотиками протягом майже десятиліття і вербував десятки чоловіків в Інтернеті, які ґвалтували її вдома, коли вона була непритомна. Жизель Пеліко вирішила зробити справу публічною і стала новим символом боротьби за права жінок.
- 19 грудня 2024 року Домініка Пеліко засудили до 20 років увʼязнення, також вироки отримали ще 50 чоловіків.