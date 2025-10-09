Джерела «Бабеля»: Правоохоронці затримали заступника керівника БЕБ на Одещині Олега Скупінського — підозрюють у веденні бізнесу в РФ

Новини

Oleg Skupinskiy / Facebook

Служба безпеки України та департамент внутрішньої безпеки Бюро економічної безпеки затримали одного з керівників БЕБ в Одеській області. Його підозрюють у веденні бізнесу з РФ. Джерела «Бабеля» повідомили, що це заступник керівника Територіального управління БЕБ в Одеській області Олег Скупінський.

Про деталі справи повідомило СБУ.

Слідчі стверджують, що посадовець є співзасновником луганської компанії, яка займається нерухомістю на тимчасово окупованій території і сплачує податки у російський бюджет. У 2023 році це підприємство зареєстрували за російським законодавством. Затриманий володіє у ньому 50% статутного капіталу.

За матеріалами справи, фірма здає в оренду офіси комерційним структурам та громадським організаціям в Луганську, які роблять грошові внески на підтримку армії окупантів. Також підприємство регулярно поширює оголошення про збір коштів на потреби збройних сил агресора на вебсайті та сторінках у соцмережах.

Крім Скупінського, правоохоронці затримали також його спільника. Слідчі стверджують, що на нього записані інші 50% статутного капіталу цього підприємства.

Слідчі СБУ планують повідомити затриманим про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Після цього буде вирішуватися питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.