Європарламент закликав збивати російські дрони та літаки, що порушують повітряний простір ЄС

Новини

Депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, у якій закликали країни ЄС до рішучих спільних дій у відповідь на російські провокації — зокрема, до збиття будь-яких дронів і літаків Росії, що порушують повітряний простір Євросоюзу.

Про це йдеться в заяві Європарламенту.

У документі, ухваленому 469 голосами за, депутати рішуче засудили «безрозсудні та ескалаційні дії» Москви, які включають порушення повітряного простору Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Румунії, а також прольоти дронів біля критичної інфраструктури в Данії, Швеції та Норвегії.

Європарламент закликав держави-члени координовано реагувати на всі повітряні загрози, включно зі «збиттям порушників», і підтримав створення «дронової стіни ЄС» та ініціативи Eastern Flank Watch для зміцнення безпеки східного флангу Євросоюзу.

Депутати підкреслили, що гібридні та саботажні дії Росії проти ЄС мають ознаки державного тероризму, навіть якщо вони не сягають рівня збройного нападу. На їхню думку, Євросоюз повинен показати рішучість і дати зрозуміти, що будь-яка третя країна, яка порушить суверенітет держави-члена, отримає негайну відповідь.

Резолюція містить вимогу посилити санкції проти Росії, а також запровадити обмеження щодо Білорусі, Ірану, Північної Кореї та китайських компаній, які постачають товари подвійного призначення для виробництва російських дронів і ракет.

Європарламент закликав активніше співпрацювати з Україною у сфері оборонних технологій та протидії безпілотникам, використовуючи для цього ресурси програми Європейської оборонної промислової програми (EDIP) та інструменту SAFE.