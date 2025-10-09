Час грав на руку Росії, але тепер перевага на українському боці. Світові медіа про російсько-українську війну 8 жовтня

Новини

«Бабель»

Ще дев’ять місяців тому ситуація в Україні здавалася дуже складною. Постачання зброї затримували, а росіяни тиснули на фронті, кидаючи вперед «м’ясні хвилі» — натовпи солдатів і найманців, яких не шкодували. Тепер усе виглядає інакше: нова українська стратегія дає вражаючі результати, пише журналіст The Atlantic Роберт Форсайт Ворт у своїй колонці. За його спостереженнями, Україна впевнено готується до затяжної війни, швидко вчиться на полі бою, використовуючи інноваційні технології (як-от різні типи безпілотників) та продовжує не лише завдавати росіянам втрат, а й скорочує свої власні. Колишній командувач військ США у Європі Бен Ходжес каже журналісту, що Росія не переможе, якщо Захід не здасться. І схоже, що час, який досі працював на Москву, починає грати на боці України.

Попри кадрову кризу Україна тримає оборону й вдосконалює тактику: точніше використовує артилерію, краще планує переміщення, проводить ротації. «Наше завдання — уникати прямого бою, щоб не втрачати людей», — пояснює один з українських командирів. На цьому тлі поведінка росіян здається самогубством: їх кидають як приманку, зазначає Роберт Ворт. Росія, маючи чисельну перевагу, не змогла прорвати «фортифікаційний пояс» — мережу ключових міст і логістичних вузлів на північному сході. Тепер це займе кілька років інтенсивних боїв, зокрема враховуючи успіх України у пошкодженні російських нафтопроводів і тилових баз, вважає автор статті. І додає, що Путін фактично визнав свій провал ще в серпні, коли вимагав, щоб Україна добровільно віддала Донеччину. Втім, тоді на це не зважали серйозно.

Російські удари по газовидобутку України вплинуть на всю Європу, зазначає оглядач Reuters Рон Буссо. Москва різко посилила удари по газовій інфраструктурі України напередодні зими — в момент, коли країна намагається наповнити свої газосховища перед опалювальним сезоном. Україна має найбільші в Європі підземні сховища газу — вони можуть вмістити 31 мільярд кубометрів, але зараз заповнені лише на 42%. Частина цих запасів — стратегічні й важкодоступні, за словами Еріси Паско, газового аналітика Energy Aspect. Раніше Україна заробляла на транзиті російського газу до ЄС (це було близько 5% імпорту Євросоюзу) — це означало, що мережа газосховищ і трубопроводів України була більш-менш захищена від російських атак. Але 1 січня 2025 року термін дії транзитної угоди закінчився.

Зараз Україна імпортує газ із Угорщини, Польщі, Словаччини, а також невеликі обсяги зрідженого газу через Балкани. Через атаки й можливе скорочення власного видобутку країна змушена буде взимку купувати ще більше газу в західних сусідів. Зростання попиту з боку Києва може посилити тиск на європейський ринок газу. Проте підвищення цін, ймовірно, буде помірним, адже на ринку зараз багато зрідженого природного газу (LNG), особливо з США. Європа входить у зимовий період із відносно стабільними запасами: сховища заповнені на 83%, хоч це й нижче, ніж торік. На думку Буссо, ринок газу залишатиметься дуже чутливим до погоди й подальших атак Росії в найближчі місяці.

